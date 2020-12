Maradona em ação pela Argentina na Copa do Mundo de 1986, no México Reprodução

Por O Dia

Os funcionários da alfândega da Turquia descobriram uma grande quantidade de cocaína, avaliada em mais de R$ 1 milhão, escondida dentro de mais de 10 pinturas supostamente feitas em homenagem.



Segundo a Agência Anadolu da Turquia, as autoridades do aeroporto encontraram cerca de 2,60 kg de cocaína nos quadros, que continham desenhos e caricaturas do ex-jogador. O material era carregado por um cidadão alemão de origem croata, que deixou a Colômbia em direção ao aeroporto de Istambul.



Em nota oficial, as autoridades da Turquia disseram que o comportamento suspeito do homem, que tem 72 anos, chamou a atenção.

“A primeira vista, um grande fã de Maradona, mas a bagagem da pessoa foi digitalizada com o mais recente dispositivo de varredura tomográfica de raios-X. Uma densidade suspeita foi detectada na radiografia e depois os cães farejadores reagiram. Assim ficou claro que as drogas foram colocadas nos quadros com placas especiais”, disseram.