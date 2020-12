Filho de Fernando Tonet é encontrado no Amazonas Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 16:17

Rio - O filho do técnico Fernando Tonet, Lucas Nathan foi encontrado com vida, neste sábado, no estado do Amazonas. O jovem de 22 anos havia desaparecido há quatro dias em Campo Largo, 30 km de Curitiba. O treinador do Altos, do Piauí, mobilizou amigos, familiares e seguidores em busca do filho.

"Bom dia, amigos. Minha esposa encontrou nosso filho. Está no estado do Amazonas e foi acolhido por uma família. Ainda não sabemos ao certo o que aconteceu, mas ele está bem e já estamos providenciando a sua volta para casa. Muito obrigado pelo apoio e orações de todos", publicou o treinador nas redes sociais.

Segundo a mãe do jovem, Lucas deixou a residência onde moram, em Campo Largo, na manhã de terça-feira para trabalhar e não voltou mais. De acordo com a empresa, o jovem não compareceu ao local no dia do desaparecimento.

Em seguida, a família registrou um boletim de ocorrências na Polícia Civil do Paraná, que abriu imediata investigação, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão.