Rio - Responsável por comandar a equipe que eliminou o Flamengo da Libertadores, o técnico Sebastián Beccacece anunciou sua saída do Racing. O anúncio foi feito dias depois do clube cair na Libertadores.

O treinador confirmou o adeus em entrevista coletiva neste sábado, dando a entender que gostaria de permanecer, mas que vai deixar a equipe para acompanhar a saída de Diego Milito, diretor de futebol, responsável por levar Beccacece ao Racing.

“Gostaria de seguir neste caminho. Este grupo nos deu o melhor, nos comparamos com Flamengo, com River. Houve uma entrega absoluta. O caminho se tornou adverso, normal ema um ano político. Quiseram inventar um monte de coisas, mas nunca puderam com este grupo. Decidimos com a comissão técnica que vamos encerrar uma vez que acabe o torneio. Com toda a dor, porque tínhamos um projeto muito lindo. Amaria seguir. Às vezes, se deve guiar mais pelo desejo que pela razão, mas não é o meu caso”, afirmou.

Mesmo confirmando sua saída, o técnico ainda comandará a equipe por mais três partidas, até o fim da Copa Diego Maradona, na primeira semana de 2021.