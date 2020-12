Carlos Cereto Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 12:42

Rio - Sem se adaptar ao Rio de Janeiro, o apresentador Carlos Cereto teve seu pedido atendido pelo Grupo Globo e voltará a São Paulo em 2021. O jornalista participará como comentarista do "SporTV News" e do "Redação SporTV", programas da manhã do canal. Com isso, Fabíola Andrade, que estava na função, voltará à reportagem. A informação é do "UOL".

Segundo o veículo, a decisão pela saída de Fabíola não caiu bem nos bastidores, já que a decisão foi tomada sem qualquer debate com as equipes do programa. A impressão dos companheiros é de que ela foi "rebaixada" pela emissora. A jornalista, que estava adaptada à função de comentarista, não escondeu seu descontentamento.

"A premissa da consulta é errada. Carlos Cereto [hoje comentarista do Seleção Sportv] e Fabíola Andrade são apresentadores e não comentaristas. Temos hoje grandes nomes do jornalismo brasileiro dedicados à reportagem", disse o Grupo Globo em comunicado.