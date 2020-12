Roman Shirokov terá de pagar 100 horas de serviço comunitário por agressão a um árbitro Reprodução/Twitter

Por O Dia

Moscou - Um tribunal russo condenou o ex-capitão da seleção do país Roman Shirokov a 100 horas de serviço comunitário nesta semana. A punição foi motivada pela agressão do ex-jogador a um árbitro. O episódio ocorreu em um amistoso de veteranos, em Moscou, no dia 10 de agosto.

Publicidade

Na ocasião, o árbitro se recusou a marcar um pênalti para a equipe de Shirokov, que agrediu o juiz, o deixando três semanas hospitalizado. Roman somou passagem por grandes clubes do país, como Zenit e CSKA. Aos 39 anos, o ex-atleta ainda corre risco de pegar dois anos de prisão.