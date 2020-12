Rafael Carvalheira está tendo bom desempenho com a camisa do Vovô Arquivo Pessoal/ Reprodução Instagram

Publicado 27/12/2020 17:10 | Atualizado 27/12/2020 17:24

O meia Rafael Carvalheira, do Sub-23 do Ceará, está com futuro indefinido no Vovô e pode deixar o time em janeiro, já que o seu contrato termina no próximo dia 31 de dezembro. Segundo apurou a reportagem, clubes brasileiros monitoram o jogador de 21 anos, sendo um deles o Fortaleza, maior rival do seu atual clube.

O Jornal O Dia conversou com Robinson Castro, atual presidente do Ceará, que confirmou que Rafael Carvalheira pode deixar o Vovô. Segundo o mandatário, a negociação pela renovação do vínculo está em andamento, mas que não aceitará as condições pedidas pelo agente do meia, Ciro Almeida, da empresa OGOL Sports.

"Contrato dele está encerrando agora. Nas condições dele, não (quando questionado se irá renovar o contrato de Rafael). Já comunicamos ao agente", disse Robinson.

A reportagem entrou em contato com Ciro Almeida, representantes de Rafael. O agente, entretanto, não quis abordar o assunto e não entrou em detalhes.

Rafael Carvalheira é cria das categorias de base do Flamengo, clube que detém 40% dos direitos econômicos do meia. No Ceará desde 2019, o meia acumula 41 partidas com a camisa do Vovô.