Guardiola Lindsey PARNABY / AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Inglaterra - O jogo entre Everton e Manchester City, marcado para esta segunda-feira, em Liverpool, foi adiado. A partida válida pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês, no estádio Goodison Park, não acontecerá mais nesta data após o clube de Manchester ter confirmado mais testes positivos para covid-19 em alguns jogadores.



Segundo o Manchester City, a decisão foi tomada pela Premier League, a organizadora da competição, após consulta aos dois clubes e ter tido conselhos de médicos. Ainda não há definição sobre a nova data. Esse é o segundo caso de adiamento por causa de casos do novo coronavírus. Antes, Newcastle x Aston Villa foi adiado no início deste mês.



Vale lembrar que o Manchester City entrou em campo no último sábado e venceu o Newscastle por 2 a 0 mesmo com quatro casos de covid-19 - entre eles o atacante brasileiro Gabriel Jesus e o lateral-direito Kyle Walker.



"O Manchester City FC pode confirmar que o jogo desta noite da Premier League, frente ao Everton, foi adiado. Após a última rodada de testes do Covid-19, o clube retornou vários casos positivos, além dos quatro já relatados no dia de Natal. Com a segurança da bolha comprometida, havia o risco de o vírus se espalhar ainda mais entre o time, a equipe e potencialmente além Com base em fortes conselhos médicos, a Premier League, em consulta com os dois clubes, decidiu adiar o jogo", informou o time de Manchester em uma nota oficial.



"Todos os casos positivos envolvendo jogadores e funcionários observarão um período de auto-isolamento de acordo com o protocolo da Premier League e do governo do Reino Unido sobre quarentena. O primeiro campo de treinamento da equipe na City Football Academy será fechado por um período indeterminado, com o plantel e a bolha associada sendo testados antes que qualquer decisão seja tomada para retomar o treinamento. Todos no clube desejam a todos os nossos colegas uma rápida recuperação antes de seu retorno ao trabalho, treinamento e competição", finalizou



Na próxima rodada, o Manchester City vai encarar o Chelsea. O jogo está marcado para o próximo domingo, no estádio Stamford Bridge, em Londres. Já o Everton vai receber o West Ham na sexta-feira, no Goodison Park.