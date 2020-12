Lionel Messi Imagem: Josep LAGO / AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Mesmo se Neymar quisesse voltar ao Barcelona no ano que vem, dificilmente a transferência seria realizada, na opinião de Lionel Messi. Em entrevista a um canal de TV da Espanha, o craque argentino disse que o clube catalão não teria dinheiro para comprar o brasileiro do Paris Saint-Germain.



Messi foi questionado pelo apresentador da emissora LaSexta se permaneceria no Barcelona caso Neymar fosse contratado. Ele sorriu e respondeu: "Vai ser difícil trazer jogadores porque falta dinheiro. Não há dinheiro. Há vários jogadores importantes para voltar a lutar por tudo e, por esses jogadores, você tem que pagar caro. Eu ri porque você falou do Neymar, que deve ser caríssimo por tudo o que faz. Para comprar e pelo salário."



Em seguida, o apresentador deu a possibilidade de Neymar resolver baixar o salário para retornar ao Barcelona. A opinião de Messi, porém, continuou igual. O argentino lembrou do valor que o clube catalão teria de pagar para o PSG.



"E como você paga o PSG pela transferência? Não é fácil, vai ser uma situação difícil para o novo presidente. Terá que ser muito inteligente, organizar tudo e fazer muitas mudanças para que tudo corra bem", disse Messi.