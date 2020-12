Bolsonaro participou de um jogo de futebol beneficente, na tarde desta segunda-feira na Vila Belmiro Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 20:46

Santos - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), voltou a defender a abertura dos estádios de futebol para o público. Com 191.641 óbitos e 7.506.890 casos do novo coronavírus registrados desde o início da pandemia no Brasil, o chefe do Executivo defendeu a tese durante a participação do evento "Natal Sem Fome", na Vila Belmiro, em Santos, nesta segunda-feira.



Em conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo, que não é médico, Bolsonaro revelou que recebeu carta branca para a reabertura das arenas esportivas, com limite de 30% da capacidade do público. Contrariado pelas medidas de segurança adotadas em todas as competições esportivas realizadas no país, o presidente ainda criticou a decisão da CBF em adiar a medida.



"Opinião particular, não, eu não sou cidadão e presidente, sou presidente 24 horas por dia. Conversei com o ministro (Eduardo) Pazuello, acho que há uns dois meses, e ele deu parecer favorável, àquela época, de 30% do estádio voltar a ser ocupado por torcedores. Não sei porquê a CBF resolveu adiar essa decisão", questionou Bolsonaro.



Com o recesso das atividades em Brasília, Bolsonaro passará a virada do ano no Forte dos Andradas, no Guarujá. O presidente desembarcou na Baixada Santista na tarde desta segunda-feira. Ele foi de helicóptero para a Vila Belmiro e chegou a marcar um gol no jogo festivo.