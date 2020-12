Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Rio - O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, comentou em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", sobre a possibilidade da Série B ano que vem contar com a presença de três dois 12 maiores clubes do futebol brasileiro.

"Poderemos ter o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco na Série B no ano que vem, e mais o Coritiba, forte candidato ao rebaixamento também, que já foi campeão brasileiro. O Vitória não vai subir, já foi vice-campeão brasileiro, times que têm aí uma história, está ficando parecido com a Inglaterra, se você olhar a segunda divisão inglesa, você vê sempre alguns times que têm títulos e tudo mais, mas times que jogam desde 1800 e bolinha", afirmou.



A equipe mineira, que está na Série B, tem remotas chances de acesso, enquanto isso, os dois clubes do Rio estão na zona de rebaixamento. Apesar de Botafogo e Vasco viverem momentos delicados há anos, o comentarista afirmou que não é natural se acostumar com esse cenário.

"Para o Botafogo e para o Vasco, por mais difícil que seja a crise, por mais que grandes clubes como os dois possam durante determinado momento de suas histórias sofrer um apequenamento, você nunca vai se acostumar com isso, você nunca vai entrar em um campeonato aceitando que 'só posso brigar para não cair', e isso é muito ruim", disse.