Rio - Além de Neymar, o atacante Gabigol, do Flamengo, também estaria planejando uma festa de ano novo. O evento foi divulgado pelo colunista do Metrópoles, Léo Dias. O comentarista da Band, Neto, questionou o artilheiro rubro-negro, além é claro de Neymar, que também supostamente está fazendo evento em Mangaratiba.

"Num momento tão difícil que nós estamos passando, 200 mil pessoas já vieram a falecer de Covid, e você, Neymar, quer dar festa? E você, Gabigol, quer dar festa? Desculpa, gente, não vou deixar de falar isso na abertura do "Baita Amigos". Quando você, Neymar, não sabe o que você representa para as crianças e para o mundo, você tem que dar festa para 150 pessoas? Não pode, velho! Você não pode dar festa! Ninguém pode dar festa na p... do que está acontecendo. Ninguém pode! Principalmente vocês, que tem pessoas que veneram vocês", disse.



O apresentador seguiu fazendo críticas aos dois jogadores pelos supostos eventos ocorrendo em momento de pandemia global. "Quando eu vejo 200 mil pessoas morrendo de Covid, e eu quase morri de Covid, como você pode dar uma festa? Não é só o Neymar e o Gabigol, são todas as pessoas que estão dando festa. Como é que pode dar festa? Quando vocês fazem isso, as outras se sentem no direito de fazer também! E quando as pessoas se sentem no direito de fazer também, o que acontece? As pessoas morrem", afirmou.