Lewis Hamilton agora é 'Sir" Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 celebrou nesta quarta-feira mais um "título" especial em sua carreira. Mas não foi dentro das pistas, mas sim fora delas. O piloto da Mercedes foi condecorado na lista de honras de Ano Novo da Rainha Elizabeth II como "Cavaleiro do Império Britânico".

Com a honraria, Hamilton passa a ser um dos poucos britânicos com o título real na Fórmula 1. Além dele, nomes como Jackie Stewart, Stirling Moss, Frank Williams e Patrick Head também receberam o título. Jack Brabham, australiano, também teve essa honra, já que o país integra a Comunidade Britânica de Nações.

"Lewis é um verdadeiro gigante de nosso esporte e sua influência é imensa tanto dentro quanto fora do carro", elogiou Stefano Domenicali, diretor-executivo da Fórmula 1 e ex-chefe de equipe da Ferrari. "O que ele alcançou é fenomenal, ainda com mais coisas a vir. Todos nós na Fórmula 1 parabenizamos ele por esse merecido reconhecimento de seus feitos e estamos ansiosos para vê-lo brilhar em 2021", acrescentou.

Hamilton faz parte de uma lista de personalidades que receberão honrarias da realeza britânica. A relação ainda conta com nomes como Jimmy Greaves, Ron Flowers (ex-jogadores da seleção inglesa de futebol) e Anne Keothavong (ex-tenista, atual capitã da equipe britânica na Billie Jean King Cup), entre outros destaques esportivos.

Em 2020, o britânico de 35 anos se tornou o piloto de maior sucesso na Fórmula 1 ao igualar o recorde de sete títulos mundial de Michael Schumacher e ultrapassar as 91 vitórias do alemão - encerrou a temporada com 95. Único piloto negro do esporte, Hamilton também tem usado a sua imagem para fazer campanha pela diversidade e falar contra a injustiça racial.