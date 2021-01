Alex Muralha Divulgação / Coritiba Football Club

Publicado 01/01/2021 14:01

Rio - Após dois anos de empréstimos, chegou ao fim o contrato do goleiro Alex Muralha com o Flamengo. O jogador, de 31 anos, assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro desde ano com o Coritiba. O vínculo será de três meses.

O jogador está no Coritiba desde 2019. Atualmente, o jogador está no banco de reservas do clube parananese. No ano passado, ele entrou em campo em 14 vezes, sendo todas pelo Paranaense e pela Copa do Brasil.



Alex Muralha foi contratado pelo Flamengo no fim de 2015 após se destacar pelo Figueirense - o valor pago foi de R$ 4 milhões. No Rubro-Negro ele viveu momentos de altos e baixos. Depois de ser até convocado para defender a seleção brasileira, em outubro de 2016, o goleiro foi alvo de muitas críticas no ano seguinte, após falhas na temporada e também pela derrota do Rubro-Negro na final da Copa do Brasil.