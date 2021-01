Mauricio Pochettino Ian Kington/AFP

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:23

Rio - O técnico argentino Mauricio Pochettino deverá ser mesmo o novo treinador do PSG. De acordo com informações do jornal francês 'L'Équipe', ele já está na França e o acordo deverá sair nas próximas horas.

O treinador teria chegado à França acompanhado de seus auxiliares habituais: Jesus Perez e Miguel D'Agostino), assim como seu filho, Sebastiano, para ser recebido por representantes do PSG.



O argentino irá substituir Thomas Tuchel, que foi demitido pelo clube francês nos últimos dias de 2020. O PSG será apenas o quarto clube de Pochettino. Ele já passou por Espanyol, Southampton e Tottenham, onde saiu em 2019.