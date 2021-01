Rodrigo Caetano Ricardo Duarte/Internacional

Rio - Um dos concorrentes do Vasco na busca pela contratação de Rodrigo Caetano viu as negociações com o profissional esfriarem. As duas partes vêm tendo dificuldades para um acordo financeiro. O clube paulista ofereceu um valor que o dirigente não estava esperando receber. As informações são do portal "UOL".

No ano de 2019, os cofres tricolores apresentaram um déficit de 156 milhões de reais, o segundo pior entre todos os times da série A do Brasileirão, com apenas o Corinthians, com R$ 177 milhões, atrás. Os estádios fechados e todas as outras consequências da pandemia da Covid-19 afundaram as finanças ainda mais.



Raí, ídolo do São Paulo, é o atual executivo de futebol e vai permanecer como tal até o fim de fevereiro, o que dá um pouco mais de tempo para que o tricolor paulista analise a situação. Os outros nomes estão sendo avaliados para o cargo. O ex-jogador deve seguir no Morumbi, mas com uma função diferente.

O novo diretor-adjunto de futebol, Carlos Belmonte Sobrinho, tem analisado os possíveis candidatos à vaga, mas os nomes tem sido tratados em sigilo.