Rio - O treinador argentino Mauricio Pochettino foi anunciado como novo treinador do Paris Saint-Germain. O técnico assinou contrato até junho de 2022, com a possibilidade de ampliação por mais um ano. O comandante agradeceu a oportunidade de dirigir o clube francês. Seu primeiro compromisso será na quarta-feira contra o Saint-Étienne, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês.

"Estou extremamente feliz e honrado de ser o novo técnico do Paris Saint-Germain. Agradeço à direção do clube pela confiança dada. Este clube sempre teve um lugar especial no meu coração. Volto ao PSG com muita ambição e humildade, com muita vontade de trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo. O time tem potencial fantástico e vou fazer de tudo para dar à equipe a identidade ofensiva que os torcedores amam", afirmou em entrevista ao site oficial do PSG.



Welcome Mauricio Pochettino pic.twitter.com/sMXDA7p5Hh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2021



O nome de Pochettino vinha sendo ventilado na imprensa europeia, mesmo antes da demissão de Tuchel do comando do PSG. O argentino se encontrou com a diretoria do clube no Centro de Treinamento Camp des Loges neste sábado. A primeira conversa com o elenco será no próximo domingo, na reapresentação do grupo.

Mauricio Pochettino tem uma história no PSG. Ele já foi jogador do clube entre 2001 e 2003. O clube francês demitiu o alemão Thomas Tuchel na última terça-feira. O treinador já vinha balançando no cargo há meses por causa da campanha irregular da equipe na temporada.

Uma de suas prioridades é colaborar para as renovações de contrato com os atacantes Mbappé e Neymar, cujas negociações estão em andamento. Outra é amenizar o ambiente pesado no vestiário.