Luto Reprodução

Por O Dia

Curitiba - O ex-jogador Cleber Arado morreu neste sábado, aos 47 anos, por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava há mais de um mês internado na UTI do Hospital de Reabilitação, na capital paranaense. Rafael Greca, prefeito de Curitiba, decretou luto oficial na cidade.

Publicidade

O quadro de Arado foi piorando após o diagnóstico de Covid-19 em 29 de setembro e nos últimos dias a situação foi ficando cada vez mais delicada. O ex-atleta precisou ser entubado e acabou desenvolvendo pneumonia pelo uso do respirador. Ele ficou em coma induzido nos últimos dias e não resistiu.



Cleber Arado em sua passagem pelo Coritiba Reprodução/Twitter Coritiba

Publicidade

Nascido no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, Arado começou a carreira no América-SP e se aposentou no Rio Preto, time da sua cidade natal, em 2006. Foi no Coritiba onde teve sua passagem mais marcantes, no fim da década de 90, mais precisamente de 97 até 2000. Cleber marcou 45 gols e foi um dos principais no time que conquistou o título Paranaense em 99, o time estava de jejum há mais de uma década.

O atacante também atuou pela Portuguesa, Guarani, Mogi Mirim e teve uma pequena passagem pelo Ceará. Fora do país, defendeu o Kyoto Sanga, do Japão, em 1996/97 e o Mérida, da Espanha, em 1998, antes de voltar ao Coritiba.