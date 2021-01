Bruno Guimarães durante treino da seleção brasileira na Granja Comary Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:41

Rio - Bruno Guimarães confirmou via rede social que testou positivo para o novo coronavírus na virada do ano. O volante do Lyon, da França, e da seleção brasileira já iniciou o isolamento ao lado do pais, Dick e Márcia, também diagnosticados com a doença.

"Infelizmente eu e minha família testamos positivos para a COVID-19. Estamos bem e nos recuperando. Pelos próximos 10 dias iremos cumprir o isolamento. Agradeço demais as mensagens de apoio", postou Bruno Guimarães.



Como cumprirá dez dias de quarentena, o volante desfalcará a equipe contra Lens e Rennes, nos dias 6 e 10 de janeiro, respectivamente. O Lyon lidera o Campeonato Francês, com 37 pontos em 17 jogos, seguido pelo Lille, com 36, e Paris Saint-Germain, terceiro colocado, com 35.



Em novembro de 2020, Bruno Guimarães foi o escolhido de Tite para substituir Casemiro, do Real Madrid, da Espanha, cortado, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Bruno estreou nos minutos finais contra o Uruguai.