Vinicius Junior Reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:26 | Atualizado 04/01/2021 16:33

Rio - O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior prestou apoio ao agora ex-jogador Dener, revelado pelo Flamengo, que se aposentou aos 23 anos de idade, devido a problemas no joelho decorrentes de cirurgia e fisioterapias mal feitas. O Jornal O Dia entrou em contato com o ex-atleta.

Publicidade

O atacante do Real Madrid treinou e jogou ao lado do ex-zagueiro de 23 anos, quando na época ainda estavam nas categorias de base do Flamengo. Em seu Instagram, o camisa 20 merengue postou uma mensagem de solidariedade ao defensor.



“Que Deus abençoe no novo caminho. Que seja brilhante e comprometido como você era no futebol. Tamo (sic) junto e força”, escreveu.

Dener era um dos grandes nomes da base do Rubro-Negro. O jogador foi o capitão do Sub-20 na conquista da Copa São Paulo em 2016. No entanto, uma lesão no joelho encurtou sua carreira. O ex-atleta acusa o departamento médico do Flamengo de negligência no tratamento.