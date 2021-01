Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:54

'53



GOL! GOOL! GOOOL! GOOOOOOOL!



PİRİS MOTTA'NIN PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADIK!



KIRMIZI KARA GELİYOR!#HaydiGençler pic.twitter.com/1PW5w3C781 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 6, 2021

Rio - Alvo de muitas críticas quando atuava pelo Flamengo, o volante Piris da Motta começou o ano com o pé direito. Nesta terça-feira, o paraguaio, que não balançava as redes desde abril de 2016, marcou dois gols da vitória do Genclerbirligi-TUR por 3 a 1 sobre o Hatayspor-TUR e foi o nome da partida.