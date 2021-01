Didier Lamkel Zé AFP

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 13:19 | Atualizado 06/01/2021 13:30

Rio - O atacante camaronês Didier Lamkel Zé, do Royal Antwerp, da Bélgica, teve uma atitude polêmica na última segunda-feira. Insatisfeito em seu clube, ele apareceu para treinar com uma camisa do rival Anderlecht para tentar forçar uma saída.

Publicidade

No entanto, Lamkel Zé teve sua entrada no estádio proibida pelos seguranças. Mais tarde, ele escreveu na parede do vestiário da equipe: "Aqui está ZL7", em referência às suas iniciais e ao número de sua camisa.

O jogador está sem espaço no clube belga e tem atuado apenas no time B. Ele quer ser negociado com o Panathinaikos, da Grécia, que já demonstrou interesse em sua contratação, e vem compartilhando montagens vestindo a camisa do clube.