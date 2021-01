SBT bateu recorde com a Libertadores Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 19:25

Rio - O SBT conquistou números recordes com a transmissão de Palmeiras e River Plate, da Argentina, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores. Ao alcançar o topo em audiência com a principal competição do futebol sul-americano, no entanto, a emissora ainda sim ficou atrás da concorrente Globo, ex-dona dos direitos de exibição da copa. Os dados são do canal carioca.

Em São Paulo, a exibição de River Plate x Palmeiras no SBT registrou 16 pontos e 25% de participação (bola rolando). No mesmo horário, a Globo marcou 25 pontos e 39% de participação com o “Jornal Nacional”, a novela “A Força do Querer” e o Festival Ano Novo ( que foi ao ar com o filme “Podres de Ricos”).

Já no Rio de Janeiro, o jogo exibido no SBT bateu 9 pontos e 15% de participação, contra 27 pontos e 43% de participação da Globo no mesmo horário.

Com mais de 18 pontos de audiência, o canal de Silvio Santos bateu o seu recorde de audiência dos últimos dois anos. O jogo marcou 15.6 de média, 18.2 de pico e 23.2% de share. Foi a maior audiência da Libertadores no SBT, e a melhor média da emissora desde 27 de agosto de 2018.

COMPARAÇÃO COM 2019

Na capital paulista, a audiência foi de 30 pontos e 46% de participação - cerca de 14 pontos maior (+88%) que a registrada nesta terça pelo SBT, mesmo sem a participação de uma equipe local. O alcance da Globo nesse jogo foi de 6 milhões de pessoas, 82% maior (2,7 milhões de pessoas) que a registrada ontem pelo SBT (3,3 milhões).

A audiência foi de 47 pontos, com alcance de 4,7 milhões de pessoas, no Rio de Janeiro – mais que o triplo do alcançado ontem pelo SBT (1,5 milhão). O time do Flamengo com Jorge Jesus empatou com o Grêmio em 1 a 1 no jogo de ida, no Sul.

O SBT garantiu os direitos de transmissão da Libertadores somente para esta edição, e ainda irá transmitir o jogo de volta da semifinal, no Allianz Parque, na semana que vem, além da final no dia 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã.