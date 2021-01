Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 de Michael Jordan Divulgação

Publicado 06/01/2021 19:57

Michael Jordan é conhecido por diversos motivos, seja como um dos melhores jogadores da história do basquete, seja ser dono da conhecida marca que leva seu nome, "Jordan", até por ser dono de um dos times da NBA, o Charlotte Hornets. Mas uma das facetas que mais chama atenção no ex-jogador, é a de colecionador de carros.



Com uma garagem de dar inveja, Jordan possui diversos modelos exclusivos, um deles é a Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition ano 2007, que foi colocada à venda.

O carro já havia sido leiloado no site eBay, porém, o anúncio venceu em 3 de janeiro e não obteve comprador. Agora, o revendedor retomou leilão. O primeiro lance é atualmente de US$ 695.750 (cerca de R$ 3,7 milhões).

O modelo surgiu de uma parceria entre Mercedes e a equipe McLaren da Fórmula 1. O carro foi produzido entre 2003 e 2010, sendo o exemplar de Jordan a 722 Edition, fruto da edição limitada lançada em 2006 em homenagem a vitória do piloto Stirling Moss e seu copiloto Denis Jenkinson em um SLR 300 com o número 722 na Mille Miglia de 1955.



No conjunto mecânico, o modelo tem um V8 supercharged de 5.4 litros que produz 641 cv de potência e 83,6 kgfm de torque. O carro vai de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos.