Publicado 07/01/2021 10:28

Rio - O jogador brasileiro Alex Apolinário, de 24 anos, teve a sua morte anunciada nesta quinta-feira. Com passagem pelo Cruzeiro, o jovem defendia a Alverca, clube português, e sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o União FC de Almeirim, no último domingo. Ele estava internado e não resistiu.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas", escreveu o clube português.





O lance em que Alex passou mal aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo e foi percebido em pouco tempo pelos atletas das duas equipes. Uma ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador. Após ser atendido, o jogador foi levado imediatamente ao hospital.



Alex Apolinário tinha apenas 24 anos e foi revelado pelo Botafogo-SP. O atacante passou por Cruzeiro e Athletico Paranaense entre 2015 e 2018. Em 2019, transferiu-se para o Alverca. O clube chegou a disputar a primeira divisão local entre 1998 e 2004.