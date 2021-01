Tite Lucas Figueiredo/CBF

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/01/2021 15:54

Rio - A comissão técnica da seleção brasileira voltou ao expediente na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no início desta semana após o recesso para as festas de final de ano, já pensando nos próximos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no mês de março, contra Colômbia e Argentina, e definiu as primeiras observações in loco de 2021 - são 10 jogos, todos no mês de janeiro.



O técnico Tite, por exemplo, será um dos poucos privilegiados a assistir a final da Copa Libertadores no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 30. O jogo, sem público, terá os vencedores das semifinais entre Palmeiras e River Plate - com vantagem brasileira após os 3 a 0 na ida, na Argentina - e entre Santos e Boca Juniors. O primeiro confronto, também em Buenos Aires, terminou com empate sem gols.

Publicidade

A final da Libertadores será a última das 10 primeiras partidas de observação da comissão técnica em janeiro. Tite e seus auxiliares, que recebem autorização especial para entrar nas partidas como funcionários da CBF, listaram os jogos para assistir in loco na retomada dos trabalhos presenciais - a rotina dentro da entidade já envolve observação de partidas pela TV em outros casos. Desde o início da pandemia da covid-19, a comissão não tem viajado para assistir jogos fora do país.



A primeira observação da comissão técnica aconteceu na noite de quarta-feira. No Maracanã, os auxiliares Cléber Xavier e César Sampaio viram a vitória de virada do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 1, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times que mais serão vistos pela equipe de Tite serão Flamengo, Grêmio e Palmeiras.



Líder das Eliminatórias com 12 pontos em quatro jogos, a seleção brasileira voltará a campo no dia 25 de março contra a Colômbia, fora de casa, em sede ainda não definida pelos adversários. No dia 30, a Arena Pernambuco, no Recife, receberá o clássico Brasil x Argentina, válido pela sexta rodada.



Confira a lista de jogos de observação da comissão técnica da seleção:



06/01 - Flamengo x Fluminense - Cléber Xavier e César Sampaio



12/01 - Palmeiras x River Plate - Cléber Xavier e César Sampaio



13/01 - Santos x Boca Junios - Cléber Xavier e César Sampaio



18/01 - Palmeiras x Corinthians - César Sampaio



20/01 - Grêmio x Atlético-MG - Cléber Xavier e Thomaz Koerich



20/01 - São Paulo x Internacional - César Sampaio e Bruno Baquete



21/01 - Flamengo x Grêmio - Tite e Bruno Baquete



27/01 - Atlético-MG x Santos - César Sampaio e Bruno Baquete



28/01 - Grêmio x Flamengo - Matheus Bachi e Thomaz Koerich



30/01 - Copa Libertadores (final) - Tite e Cléber Xavier