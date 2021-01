Jorge Jesus DIVULGAçãO/BENFICA

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:19

Rio - O clima está cada vez mais ruim para Jorge Jesus no comando do Benfica. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, o ex-treinador do Flamengo desabafou sobre o momento conturbado da equipe portuguesa e disse estar cansado de não estar em primeiro lugar.

Publicidade

"Se contabilizarmos os últimos 5 jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Satisfeito não, quero recuperar o 1º lugar, estou cansado de há 7 rodadas não estar em primeiro. É para isso que trabalhamos. Temos a plena confiança na equipe que temos, eu do treinador que sou. Isso que falam que está frouxo… Sou o mesmo, tenho mais rugas. Essas especulações, essa conversa da treta? Vale zero! O que quero é recuperar o primeiro lugar, voltar a ser campeão”, disse o técnico.

“Estão a falar do campeonato, nos últimos 5 jogos ganhamos 4 e empatamos um. Se me dizer ‘está satisfeito?’ Não, não estou. Volto a dizer que queria estar em primeiro, que o Benfica estivesse a jogar como no início do campeonato. A insatisfação dos torcedores se calhar é igual. Tenho de responder aos torcedores, ao presidente, ao diretor geral do Benfica. Comentaristas que falam do Benfica? Eles têm um currículo acima do meu…[ironia] Falem de futebol! ‘Acha que o Benfica está jogando pouco, devia jogar melhor’?”, completou.