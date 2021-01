Imagem postada por Pedrinho gera mal estar na Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 16:25 | Atualizado 07/01/2021 16:58

Rio - Pedrinho é um dos grandes comentaristas da Rede Globo e constantemente elogiado pelo trabalho que faz na emissora. No entanto, uma publicação feita pelo ex-jogador gerou um mal estar entre as partes. No último domingo, em seus "Stories", o jogador sugeriu que este ano a não realização do Carnaval teria sido uma punição divina aos foliões. As informações são do "Uol".

Publicidade

Foi postada uma montagem na qual mostra uma encenação da Comissão de Frente do desfile da Gaviões da Fiel em 2019 onde Jesus Cristo é arrastado por uma figura demoníaca com a identificação, considerada por ele, errada. Em baixo aparece a Marquês de Sapucaí vazia em 2021. "Respeitem o Rei dos Reis", escreveu Pedrinho.



Retirando o contexto da publicação, sugere que uma falta de respeito à figura de Jesus Cristo. Pedrinho foi bastante criticado pela postagem e apagou o conteúdo cerca de uma hora depois. Atitude insuficiente para não gerar uma desconforto interno.

Publicidade

O assunto foi discutido entre as partes e o ex-jogador foi chamado a atenção e foi aconselhado a ter mais cautela neste tipo de publicação. Vale lembrar que a Rede Globo tem contrato para transmitir o Carnaval do Rio até 2025 e o de São Paulo até 2022.