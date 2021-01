Globo Esporte Reprodução

Publicado 07/01/2021 12:59

Rio - O jornalista Adão Nereu, de 62 anos, faleceu, na noite da última terça-feira, no Hospital Estadual de Bauru (SP), onde ele estava internado desde a véspera de Natal. A informação foi confirmada pelo hospital ao portal "UOL".

Durante 15 anos, Adão apresentou a edição do "Globo Esporte" que vai ao ar em Bauru. O programa é produzido pela TV Globo Oeste Paulista, atual TV TEM, afiliada da emissora carioca.

Além do programa global, Nereu também trabalhou no Diário de Bauru, no Jornal da Cidade e foi assessor na Câmara de Vereadores. Também teve passagens pela TV Fronteira, em Presidente Prudente, e pela TV TEM de Jundiaí.