Publicado 07/01/2021 15:16

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado não acredita que o treinador Rogério Ceni seguirá no Flamengo em 2021 e aconselhou a diretoria do time da Gávea a buscar outro comandante. Após a derrota por 2 a 1 contra o Fluminense, RMP fez duras críticas ao ex-goleiro e reclamou da titularidade de alguns jogadores do atual elenco.

"Rogério Ceni começou a se despedir do Flamengo no Fla-Flu. A derrota para um adversário tecnicamente bem mais fraco, massacrado no primeiro tempo e ressuscitado no segundo, graças ao absurdo e inexplicável recuo do time rubro-negro, na volta do intervalo, é prova cabal de que ele ainda não está pronto para dirigir um clube gigante, com um elenco milionário como o que tem nas mãos e não consegue fazer jogar", escreveu ele em seu blog no Uol.

O jornalista ainda ponderou que, desde que chegou ao Flamengo, Ceni teve tempo de trabalho após as quedas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. O comunicar também disparou para todos os lados: criticou falha "bisonha" do lateral Filipe Luís, pediu a titularidade do atacante Pedro e deixou crítias a Natan e Everton Ribeiro.

"Com Rogério, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil, a Libertadores e, agora, o Brasileiro. Está na hora de começar a procurar um treinador à altura do time e do milionário investimento que foi feito e, desde que Jorge Jesus saiu, não dá resultado algum", disparou.

O Fluzão venceu o Mengo de virada com gols de Luccas Claro e Yago Felipe, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Fla-Flu agitado teve o placar aberto pelo rubro-negro Arrascaeta. Na sétima colocação, o Tricolor sonha em se manter entre os cinco primeiros colocados. Já o Flamengo, em terceiro, perdeu a chance se encostar no líder São Paulo.