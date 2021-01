Sport venceu o Fortaleza com gol de Thiago Neves Reprodução/Twitter

Recife - Como o torcedor não pode entrar em campo para ajudar seu time, ele se desdobra do jeito que dá. Às vezes com apostas, promessas, rezas... e foi assim que Jonathan Leal, adepto do Sport, se meteu numa enrascada. Precisando dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o rapaz postou que caso o Leão superasse o Fortaleza, pagaria R$ 100 a cada um que curtisse a publicação. Sua dívida chegou a pelo menos R$ 300 mil.

Com o gol de Thiago Neves, o Rubro-Negro venceu por 1 x 0, chegou aos 32 pontos e abriu quatro para a zona de rebaixamento. Após a vitória, o torcedor falou sobre a promessa.

"O que a gente não faz por esse time? Depois daquela derrota do Goiás eu pensei vou fazer algo diferente. Com 10 minutos de jogo Thiago Neves manda aquela bola no cantinho, o coração já... por um lado dispara de alegria, e por outro, caramba... vou ter que pagar a promessa. A gente faz as coisas no calor do coração e quando vê, a besteira está feita. Vou ligar para Luciano Huck e ver se tem uma vaga para mim no quem quer ser um milionário", brincou.