Rio - O apresentador Benjamin Back fez fortes críticas ao Flamengo depois da derrota no clássico contra o Fluminense por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o jornalista afirmou que o rubro-negro "não está a fim de ser campeão brasileiro".

"Parece que o Flamengo não está a fim de ser campeão brasileiro. O Flamengo conseguiu perder para o Fluminense hoje. Com todo respeito, mas o Flamengo não podia perder esse jogo. Teve um lance infeliz do Filipe Luís, mas é um Flamengo irreconhecível. Tantos bons jogadores, mas se tornou um time comum nessa temporada", afirmou.

Benja seguiu em sua análise sobre a partida e traçou uma comparação com o Flamengo de 2019, dirigido pelo então treinador Jorge Jesus, hoje no Benfica. Segundo o apresentador do SBT, a sensação que o time atual passa é de ser um time comum.

"O time do Jorge Jesus era vibrante, intenso, os jogadores se matando dentro de campo. Agora, a sensação é de que é um time comum. Mais um péssimo resultado para o Flamengo", concluiu.