Em fim de contrato com o Real Madrid, Sergio Ramos está no radar dos maiores clubes da Europa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 20:02 | Atualizado 07/01/2021 20:05

Madri - A temperatura abaixo de zero na capital espanhola parece não incomodar o capitão do Real Madrid. Ao fim do treino desta quinta-feira, no CT do clube, o zagueiro tirou a camisa e encarou a neve para gravar o vídeo que bombou em suas redes sociais.

"Eu amo o verão", escreveu Sergio Ramos na legenda do vídeo.

Apesar do bom humor, o zagueiro da seleção espanhola vive um momento de indefinição no Real Madrid. Com contrato válido até o fim de junho, ele recusou as ofertas de renovações propostas pelo clube merengue. Livre para assinar um pré-contrato com qualquer interessado, o defensor, de 34 anos, está na mira de Paris Saint-Germain, da França, Juventus, da Itália, e Tottenham, da Inglaterra.