Fernandinho, volante do Manchester City Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 18:16

Rio - O volante Fernandinho pode voltar ao futebol brasileiro em breve. De acordo com seu empresário, Giovanni Branchini, o jogador vem recebendo algumas sondagens de clubes brasileiros, uma vez que seu contrato com o Manchester City não deve ser renovado.

“Temos recebido várias propostas, bons projetos de clubes brasileiros e da Europa para o Fernandinho. Ele é um jogador e uma pessoa fenomenal. Acredito que não vai demorar muito para saber qual decisão ele irá tomar”, disse Giovanni ao "GE".

Apesar de não revelar o nome dos clubes, o empresário disse que é difícil imaginar seu cliente voltando ao Brasil para não jogar no Athletico-PR.

“Confesso que é difícil pensar no Fernandinho voltando ao Brasil e não jogando no Athletico. Só que temos que esperar, é uma decisão difícil, que ele tem que tomar junto com a família dele”, completou.