Publicado 09/01/2021 19:01

Rio - O ex-jogador Neto acertou a extensão de seu contrato com a Bandeirantes. O vínculo, que antes iria até do 2023, será esticado até o fim de 2025. A informação é do portal "UOL".

Segundo o site, as negociações estava em curso desde abril e a assinatura aconteceu ainda no fim de 2020. A ideia da emissora é explorar ainda mais o apresentador em conteúdos digitais, assim como já faz em um canal no Youtube.

Caso cumpra o novo contrato até o fim, Neto completará 20 anos de Band. Atualmente, ele comanda os programas "Os Donos da Bola", na Band, e o semanal "Baita Amigos!", no BandSports, em TV fechada.