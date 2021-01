Jorge Jesus dirige o Benfica, time de melhor início em Portugal desde a década de 1980 Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 16:04

Rio - O trabalho de Jorge Jesus no Benfica está longe de ser uma unanimidade. Alvo de críticas por parte da imprensa e de torcedores, o treinador declarou, neste sábado, após a vitória sobre o Tondela, pelo Campeonato Português, que vem sendo "perseguido".

“Estive mais de dois anos fora e sabia que em Portugal há uma comunicação com especulação. É outro jogo fora do jogo, com intenção de desvalorizar treinadores, jogadores e presidentes. Sei que, politicamente, esta comunicação existe. Estava destreinado disto… já estava acostumado a falar só de futebol, estive dois anos falando só de futebol. Não estava acostumado a esta especulação e perseguição com intuito de desvalorizar”, afirmou.

“Em Portugal ouço advogados e arquitetos – sem tirar o valor destas profissões – falando de futebol… mas isto cabe na cabeça de alguém? Não tenho que responder a essas pessoas. O que tenho é de responder aos torcedores do Benfica ganhando jogos. Nos últimos seis jogos ganhamos cinco e empatamos um. Podíamos ter feito melhor e ganhar os seis? Podíamos. Podíamos jogar melhor? Podíamos, porque esta equipe pode jogar muito mais, como mostrou no início do campeonato”, completou.