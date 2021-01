Leandrão Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 19:37

Rio - Um velho conhecido do torcedor carioca terá a missão de comandar o Boavista no Campeonato Carioca de 2021. Neste sábado, o clube de Saquarema anunciou o ex-atacante Leandrão, que teve passagens por Botafogo e Vasco, como seu novo treinador.

No ano passado, Leandrão já havia integrado a comissão técnica do Boavista como auxiliar. Na ocasião, o Verdão de Bacaxá fez boa campanha e terminou a primeira fase da Taça Guanabara na primeira colocação de seu grupo. Na semifinal, passou pelo Volta Redonda, mas perdeu o título para o Flamengo. Já na Taça Rio, a equipe perdeu a classificação na última rodada.

Além de Botafogo e Vasco, Leandrão também atuou por Internacional, Ponte Preta e pelo próprio Boavista. A equipe fará sua estreia no estadual no dia 28 de fevereiro, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.