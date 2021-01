Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:39

Rio - Mauro Cezar Pereira foi um dos convidados do "Arena SBT" desta segunda-feira. Durante o programa, ele foi questionado se não teria sido "desrespeitoso" com Abel Braga ao falar sobre o polêmico "clube do vinho" para se referir aos jornalistas que o apoiavam na época em que ele comandava o Flamengo.

"O Abel que foi desrespeitoso em fazer críticas a mim. Eu sempre falei do trabalho, nunca do pessoal. O clube de vinho é por ele conhecer bem vinho e também porque havia uma ala de colegas de imprensa que o defendiam muito, esse é o grupo do vinho", afirmou Mauro.

Mauro também analisou a postura de Neymar e fez críticas ao camisa 10.

"Ele não me representa, ele é um jogador extraordinário, mas é uma pessoa que não me diz muita coisa. Dentro de campo ele diz muito quando joga muito bem", disse.