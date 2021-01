Mbappé balançou três vezes a rede na goleada do Paris Saint-Germain Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 11:09

Rio - O atacante Mbappé é o sonho de consumo do Real Madrid para a próxima janela. Segundo o jornal espanhol "As", o desejo da equipe espanhola é fazer caixa com a venda de jogadores para tirar o atleta francês do Paris Saint-Germain.

De acordo com a publicação, o clube quer arrecadar entre 100 e 150 milhões de euros (R$ 667 milhões e R$ 1 bilhão) até o meio do ano. Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo e Brahim são alguns dos nomes que devem deixar o clube.

O veículo afirma ainda que há a chance de o PSG tentar negociar o atleta pelo mesmo valor recorde pago por Neymar em 2017, ou seja, 222 milhões de euros. No entanto, o Real tem esperança de conseguir a contratação por cerca de 150 milhões de euros, já que o Mbappé pode deixar o clube parisiense de graça em 2022.