Neto Divulgação/Band

Por Lance

Publicado 12/01/2021 18:10

Rio - O apresentador Neto voltou a falar do meia Lucas Lima, do Palmeiras. O ex-jogador destacou que o atleta não é lembrado em um jogo importante como o desta noite, contra o River Plate, às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, e se mostrou decepcionado com atual momento de Lucas, ressaltando seu talento.

"A gente não fala do Lucas Lima, né? Num jogo como esse, você, como meia-esquerda... A gente não fala do Lucas Lima, a gente fala da ausência do Patrick de Paula. Ninguém fala do Lucas Lima. Nossa, que decepção, cara! Com o talento que você tem, que decepção, como objetivo de ser alguém na vida", disse Neto no programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta tarde.



"Você vai ser milionário, mas, quando você parar de jogar bola, ninguém vai lembrar de você", completou.



Não é a primeira vez que Neto "cutuca" Lucas Lima. Recentemente, ele disse que a expulsão do meia contra o Libertad (PAR) era reforço para o Palmeiras.



Sem Patrick de Paula, o Palmeiras entrará em campo nesta noite podendo perder por até dois gols de diferença para ir à final da Libertadores e manter vivo o sonho de conquistar seu segundo título da competição.