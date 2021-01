Cristian Pavón Divulgação

Por IG - Esporte

Publicado 12/01/2021 17:32 | Atualizado 12/01/2021 17:36

Rio - Enquanto dentro de campo o Boca Juniors se prepara para a segunda semifinal diante do Santos , pela Libertadores da América - após o empate na primeira partida -, fora dele uma grande polêmica tomou conta da Argentina.

O atacante Cristian Pavón, que estava emprestado ao Los Angeles Galaxy , dos Estados Unidos, e acaba de reotornar ao clube Xeneizes, está sendo acusado de abuso sexual. A reclamente é Marisol Doyle, que é representado pelo advogado Fernando Burlando, que também defende um caso de violência de gênero de Daniela Cortés, ex-parceira do atacante colombiano do Boca Juniors Sebastián Villa.



"Essa pessoa não merece estar no clube, já que por suas más ações terá que responder perante a Justiça. Por que eles são surdos? Há um ano tenho enfrentado muitas situações e tentado curar feridas e fazer a Justiça agir. O que acontece com o clube de que sou fã? Eles deveriam agir. Não aguento mais tanta hipocrisia. Espero e desejo que o clube leve em consideração esse tipo de atitude. Eu só quero que a Justiça seja justa. Porque o que essa pessoa fez comigo não tem nome. Um ano de sofrimento, um ano para avançar, um ano para me fortalecer. Não terei misericórdia como vocês não tiveram comigo", afirmou ela.



Marisol também falou do caso: "Ele abusou de mim em um banheiro. Eu vivi uma provação. Quero explicar à sociedade que, se demorei todo esse tempo para denunciar, foi porque estava em uma situação de reabilitação. Eu caí em depressão, totalmente decepcionado com uma situação que passei em uma festa que participei e na qual estava Cristian Pavón", continuou ela.