Vinicius Junior JAVIER SORIANO / AFP

Por IG - Esporte

Publicado 13/01/2021 19:51 | Atualizado 13/01/2021 19:59

Apesar do prestígio que mantém com a torcida do Real Madrid, o ex-Flamengo Vinícius Jr. não pode dizer o mesmo em relação ao técnico Zidane.



Com apenas 21 minutos jogados nos últimos cinco jogos do Campeonato Espanhol, o jogador vem perdendo espaço no time, algo que, segundo o jornal espanhol AS, começou após o brasileiro desagradar o técnico francês, ainda no ano passado, ao ser preterido antes da partida contra o Manchester City, do técnico Guardiola.

Apesar do retorno de Hazard ter influenciado nessa perda de espaço, além da polêmica com Benzena - que chegou a reclamar das decisões tomadas pelo brasileiro em campo -, a relação com o técnico teria esfriado no dia 7 de agosto do ano passado, na segunda partida do jogo da Liga dos Campeões.

Na ocasião, Hazard estava com problemas físicos e Vinicius nutria muitas esperanças de ser titular e poder se mostrar em uma grande vitrine como a Liga dos Campeões. Porém, horas antes da partida, como de costume, Zizou revelou ao elenco os onze titulares. Fora, o brasileiro reagiu negativamente, afetado pela frustração da substituição, e passou a olhar para o celular em vez de se concentrar no bate-papo do técnico com os jogadores que iam entrar em campo.

O técnico não teria gostado da atitude, embora nada tenha sido conversado sobre o assunto entre eles. Mesmo após a péssima partida de Hazard, ele não foi substituído até quase o final do jogo e Vinícius nem mesmo se aqueceu para entrar. Desde então, o brasileiro teve pouca continuidade e terá que reverter esse quadro ou buscar um novo clube para jogar mais.

Vale lembrar que Vinicius Jr. foi comprado por 45 milhões de euros, algo em torno de R$ 164 milhões. Até o momento, são três gols em 21 jogos da atual temporada.