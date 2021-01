Jorge Jesus Divulgação

Publicado 13/01/2021 14:26

Rio - O técnico Jorge Jesus se irritou com a postura do meia Pedrinho na vitória por 4 a 0 do Benfica sobre o Estrela Amadora, na última terça-feira, pela Taça de Portugal. O ex-treinador do Flamengo chamou o jogador de "passarinho", alegando que ele estava caindo muito.

"Você é um passarinho? Está sempre no chão!", questionou Jesus durante o jogo.

Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador explicou a bronca e afirmou que Pedrinho será uma peça importante em sua equipe.

"Treinadores não dão puxões de orelhas nos jogadores. É um chavão, isso não existe. (...) Os treinadores dão indicações aos jogadores para corrigir, animar, moralizar, isso sim. É aquilo que devem fazer", declarou.

"(O Pedrinho) é um jogador que não tem tido muito tempo de treino. Chegou após seis meses sem competição, teve covid-19, lesões. Agora, que tem talento, ninguém tem dúvidas. Quando estiver bem fisicamente, vai ajudar-nos muito", completou.