Andre Jardine Fabio Costa/Agencia O Dia; Costa

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/01/2021 16:19

Rio - De olho na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por conta da pandemia do novo coronavírus, a comissão técnica da seleção brasileira olímpica definiu uma lista de jogos para observação nesta semana. O treinador André Jardine comanda o grupo de observadores e tem como missão ver os duelos das semifinais da Copa Libertadores.



Jardine esteve na terça-feira no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e viu a classificação do Palmeiras à final mesmo com a derrota por 2 a 0 para o River Plate. Nesta quarta fez o mesmo no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e acompanhou o confronto entre Santos e Boca Juniors.

O treinador tem a companhia de Paulo Victor Gomes, um de seus auxiliares e também técnico da seleção sub-17. A agenda de observações das categorias de base ainda prevê nesta semana jogos do Campeonato Brasileiro, de campeonatos europeus (Italiano e Inglês) e da decisão do Brasileiro Sub-20 entre Atlético-MG e Athletico-PR.



Por conta da pandemia da covid-19, excepcionalmente, o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos serão disputados por jogadores sub-24.



O Brasil confirmou a vaga para defender o ouro olímpico no início de 2020 após vaga conquistada em fevereiro no Torneio Pré-Olímpico disputado na Colômbia. No entanto, o projeto olímpico começou em 2019. De lá para cá foram disputados 20 jogos preparatórios, incluindo duas competições oficiais. São 14 vitórias, três empates e três derrotas. Mais de 60 jogadores foram convocados.



Até julho, mês de início dos Jogos Olímpicos, estão previstas convocações para a seleção nas Datas Fifa dos meses de março e junho.



Confira a lista de jogos do Brasileirão a serem observados:



13/01 - Corinthians x Fluminense - Dudu Bressane



15/01 - Palmeiras x Grêmio - Paulo Victor Gomes



16/01 - Fluminense x Sport - Gustavo Leal



16/01 - Vasco x Coritiba - Dudu Patetuci



17/01 - Santos x Botafogo - Gustavo Leal



17/01 - Internacional x Fortaleza - Gustavo Leal



17/01 - Athletico-PR x São Paulo - Paulo Victor Gomes



17/01 - Atlético-MG x Atlético Goianiense - Dudu Bressane



17/01 - Ceará x Red Bull Bragantino - Djair Kaye



18/01 - Goiás x Flamengo - Edgar Pereira