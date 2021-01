Uruguayan referee Esteban Ostojich (C) checks the VAR screen as he conducts the Copa Libertadores semifinal football match between Brazil's Palmeiras and Argentina's River Plate at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil, on January 12, 2021. (Photo by AMANDA PEROBELLI / POOL / AFP) AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/01/2021 18:54 | Atualizado 13/01/2021 18:54

São Paulo - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira os áudios das conversas dos árbitros durante os momentos mais decisivos e polêmicos da partida entre Palmeiras e River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores. A entidade revelou que nos três lances capitais analisados pelo árbitro de vídeo (VAR), em todos o colombiano Nicolás Gallo teve atuação decisiva para evitar erros e orientar o árbitro em campo, o uruguaio Esteban Ostojich.

A partida no Allianz Parque foi vencida pelo time argentino por 2 a 0, placar que deu a classificação à final ao Palmeiras pelo triunfo por 3 a 0 no jogo de ida. O segundo tempo teve três momentos decisivos de análises de lances graças ao auxílio da tecnologia. Todos os episódios envolveram o ataque do River. Um gol foi anulado por impedimento, um pênalti acabou sendo cancelado e outra possível penalidade foi descartada.

Publicidade

O primeiro lance foi aos seis minutos do segundo tempo. O River Plate marcou o terceiro gol com Montiel e os times já se preparavam para recomeçar a partida quando a equipe do VAR detectou uma irregularidade ao revisar toda a movimentação em campo. O atacante Borré estava voltando da posição de impedimento e participou do início da jogada ofensiva.

"Depois do toque do jogador do Palmeiras, há um rebote e este jogador está em posição (irregular). Não é gol", avisou o árbitro do VAR. "Esteban, há um impedimento. Na intersecção do semicírculo com a linha da grande área", disse o colombiano ao árbitro uruguaio. O gol foi invalidado e o impedimento foi marcado sem Ostojich precisar ir ao monitor ao lado de campo para conferir.

Publicidade

Aos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro uruguaio assinalou pênalti para o River em uma jogada entre Alan Empereur e Matías Suárez. Pouco antes do River fazer a cobrança, novamente a equipe do VAR avaliou toda a disputa de bola e encontrou um equívoco do uruguaio. "Esteban, te recomendo um OFR (on-field review, revisão no monitor, em inglês) para a jogada que você marcou. O jogador se deixa cair antes (do contato)", avisou o colombiano.

O árbitro em campo seguiu a recomendação e foi ao monitor ao lado do gramado para rever o lance e debater com os auxiliares qual decisão deveria tomar. Ostojich deu razão ao aviso do colega. "Vou mudar de decisão. O jogador de branco (do River Plate) arrastava o pé antes do contato", avisou. Logo depois, a marcação do pênalti contra o Palmeiras foi cancelada.

Publicidade

O último momento delicado do jogo foi aos 52 minutos do segundo tempo. O River buscava o terceiro gol para tentar levar a decisão para os pênaltis quando em uma jogada na área, Borré e o palmeirense Kuscevic trombaram e caíram. Inicialmente, a marcação do uruguaio foi de um toque de mão do atacante do River após a queda. No entanto, a equipe do VAR analisou se o contato foi faltoso.

"Não tenho de todas maneiras um lance claro de pênalti, uma ação de contato", descartou o colombiano operador do VAR. Ele ainda identificou que na verdade, antes de tudo, o atacante do River estava em posição irregular. "Esteban, antes da ação na área, há uma ação de impedimento interpretativo", avisou. Novamente o árbitro foi ao monitor para avaliar a jogada e confirmou o impedimento do ataque argentino.