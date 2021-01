Neymar e Álvaro discutiram após ofensa racista em jogo na França AFP

Por Lance

Publicado 14/01/2021 14:00

Rio - A vitória por 2 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha nesta quarta-feira chegou com um gosto especial para Neymar, autor do segundo gol da partida. Em setembro de 2020, o jogador foi expulso após uma briga com o zagueiro espanhol Álvaro González, acusado de chamar o brasileiro de "macaco".



Roi, Álvaro né? pic.twitter.com/oUFEdzY6qo — Neymar Jr (@neymarjr) January 13, 2021 Com o gol de pênalti e a medalha no peito, Neymar provocou a equipe adversária em seu Instagram. O brasileiro não parou, e foi ao Twitter, onde provocou o Álvaro Gonzáles com o meme "rói, Letícia", de seu amigo Mario Júnior, febre no aplicativo TikTok.