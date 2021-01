Dalberto destaca boas atuações do Sport e espera vitória contra o Fluminense Divulgação

Publicado 14/01/2021 14:55

Rio - No próximo sábado, o Sport visita o Fluminense, em jogo válida pela 30° rodada do Brasileirão. A equipe pernambucana ocupa atualmente a 14° colocação, e vai em busca de uma vitória que colocaria a equipe ainda mais distante do Z4. O atacante Dalberto destacou a campanha feita pelo Tricolor, mas acredita que o Leão pode conseguir sair vitorioso.



"O Fluminense tem feito uma boa campanha. A gente também vem fazendo bons jogos. Temos que manter a mesma pegada dessas últimas partidas, infelizmente por detalhes as vitórias não vieram. Mas a gente vem jogando bem, vem propondo jogo, acredito que podemos fazer uma grande partida contra o Fluminense e conquistar o resultado positivo", disse.



Diferente do rival do próximo sábado, o Sport teve a semana livre para focar na partida. Dalberto destacou a importância desse período e salientou a importância dos ensinamentos do técnico Jair Ventura.



"Diante de um calendário tão apertado como o brasileiro, qualquer dia que a gente tenha de trabalho antes de qualquer jogo é de grande importância. Todos nós estamos absorvendo ao máximo tudo que o professor tem passado pra gente. Acreditamos no nosso potencial e iremos fazer de tudo para poder voltar as vitórias", completou.