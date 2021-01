Marinho em ação pelo Santos Getty Images

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:17

Rio - O atacante Marinho vive fase espetacular com a camisa do Santos. Nesta quinta-feira, o narrador Galvão Bueno exaltou as atuações que o jogador de 30 anos vem tendo pelo Peixe e pediu sua convocação para a seleção brasileira.

Publicidade

"O Marinho tem que ser convocado para jogar contra a Argentina. Seleção é juntar aqueles que estão em melhor condição. Isso é uma coisa que tem que ser aprendida por quem dirige a seleção brasileira", afirmou o narrador.

O próximo compromisso da seleção brasileira, conforme citado por Galvão, será contra a Argentina, em março.