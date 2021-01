Neymar provoca zagueiro envolvido em polêmica com racismo Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 11:42

Rio - As provocações entre o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, e o atacante Neymar, do PSG, seguem à flor da pele. Em vídeo divulgado pelo programa El Chiringuito, o defensor se referiu ao atacante como "uma pessoa muito menos inteligente".

"As provocações continuam. Depois do jogo, na cerimônia do troféu, ele continuou seu caminho para a provocação. Eu mantive a compostura", disse em vídeo.

"Eu respondi aos tweets porque uma pessoa muito menos inteligente do que você é muito fácil de superar em muitas áreas da vida", afirmou.