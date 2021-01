Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. Talles Magno Daniel Castelo Branco

Publicado 15/01/2021 12:34

Rio - O departamento técnico da CBF vai analisar nesta sexta-feira o pedido de Santos e Palmeiras, que, solicitam em conjunto o adiamento de seus jogos do Brasileirão marcados para o dia 27 de janeiro. A final da Libertadores está marcada para o dia 30, no Maracanã.

Para o dia 27, está marcado o jogo entre Palmeiras e Vasco, adiado da primeira rodada. O Santos tenta remarcar a partida contra o Atlético-MG, também agendada três dias antes da grande decisão da Libertadores. Apesar da dificuldade de encontrar novas datas, a CBF diz que analisará cuidadosamente e estudará todas as hipóteses.

Em último caso, os clubes concordam em jogar nos dias 24 e 26, domingo e terça-feira. Nesse momento, pela tabela, o Santos joga contra o Goiás no domingo, 24, na Vila Belmiro, e viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Galo na quarta. Já o Palmeiras, atuará em Fortaleza no domingo, 24, contra o Ceará, e contra o Vasco no meio de semana.