Publicado 15/01/2021 16:04

Rio - O ex-jogador do Everton e atual atleta do Dínamo de Bucareste, da Romênia, Magaye Gueye, está enfrentando apelos para ser deportado do país depois de ser filmar em uma banheira de hidromassagem com duas mulheres.



O vídeo mostra o jogador bebendo champanhe em uma hidromassagem acompanhado por duas mulheres seminuas. Gueye também aparece reclamando dos chefes de seu clube, bem como descrevendo suas duas companheiras como "prostitutas".



Florentin Petre, ex-jogador e lenda do Dínamo, pediu que Gueye seja expulso da Roménia. "O que Gueye diz (no vídeo) é chocante. Você pode falar isso quando estiver livre do clube", disse Petre. "O problema é quando você ofende e zomba da história do Dínamo. Ele deve ser multado e mandado de volta para o lugar de onde veio. Deve ser expulso do país! Ele zombou de todos os torcedores que investiram dinheiro no Dínamo", completou.

O atleta francês, de 30 anos, fez 39 jogos no Everton em quatro temporadas antes de ingressar no Millwall em 2014. Desde outubro de 2020 no clube romeno, Gueye disputou oito jogos e anotou dois gols.